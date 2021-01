Vanderlei Luxemburgo demorou a corrigir os problemas no meio de campo do Vasco e a reação aconteceu tarde demais Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 23:25 | Atualizado 20/01/2021 23:27

Bragança Paulista - O sinal de alerta está ligado na Colina, mais uma vez. A goleada por 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, foi um duro golpe no moral e na contagem do Vasco na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dominado, foi uma presa fácil. A tímida reação com o gol de Gabriel Pec não foi o suficiente para evitar o 'atropelo'. Melhor em campo, Claudinho, com dois gols, comandou a goleada. Ramires e Hurtado completaram o placar. À beixa do Z-4, em 16º lugar, com 32 pontos, o Vasco terá como adversário o Atlético-MG, sábado, em São Januário.

O fim da invencibilidade de dois jogos sob o comando de Luxa, na derrota por 1 a 0 para o então lanterna Coritiba, semeou dúvidas na cabeça do torcedor, ainda assombrado pelo 'fantasma' da Série B. Depois de abrir sete pontos da temida zona da degola, o Red Bull Bragantino não facilitou a cruzada do Vasco.

Sob a batuta de Claudinho, os donos da casa impuseram uma pressão de tirar o fôlego desde o início do jogo. A bomba de Ytalo, rente ao travessão de Fernando Miguel, foi o cartão de visitas. A indicação de que a noite não seria aprazível para o torcedor vascaíno foi confirmada com o gol de Eric Ramires. Livre de marcação, o apoiador escorou o bom cruzamento de Claudinho.

Com a marcação distante, sem encaixe, e dificuldade na transição, Luxa tentou corrigir o posicionamento no meio de campo com a entrada de Pikachu no lugar do volante Juninho ainda no primeiro tempo. Dominado, o Vasco foi sufocado no campo de defesa. No auge da pressão, Fernando Miguel, com um desvio crucial, viu a bola de Helinho explodir no travessão. Com mais uma intervenção, o goleiro espalmou a venenosa bola chutada por Arthur.

O saldo de duas finalizações contra dez do Bragantino, ao fim do primeiro tempo, foi uma evidente sinalização de que a estratégia de Luxa não funcionou. Com Carlinhos e Vinícius no lugar de Caio Lopes e Tales Magno, tentou, mais uma vez, reagir em Bragança Paulista. A tentativa de renovação do fôlego ofensiva, no entanto, foi tímida na volta do intervalo.

Sem poder de criação e com dificuldade de encaixar a marcação sobre Claudinho, o Vasco sofreu nos 'pés' do camisa 10. Aos 26 minutos, o apoiador coroou a bela atuação com um golaço, ao acertar um chute colocado no ângulo esquerdo de Fernando Miguel, sem a menor chance de reação: 2 a 0.



Aos 32, Gabriel Pec aproveitou a falha de Claiton, após a finalização de Carlinhos, para diminuir no rebote e comemorar o primeiro gol como profissional. O gol renovou a esperança do torcedor, principalmente por causa da mudança de postura, mais agressiva ofensivamente. A finalização de Claudinho, desviada em Werley, traiu Fernando Miguel e sepultou qualquer chance de reação, aos 41 minutos.



Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Gols: 1º tempo - Ramires (14 minutos). 2º tempo - Claudinho (26 e 41 minutos), Gabriel Pec (32 minutos) e Hurtado (47 minutos).

Cartões amarelos:

Público: Jogo com os portões fechados



RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ramires (Bruno Tubarão) e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo (Hurtado). Maurício Barbieri



VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos (Gabriel Pec), Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey, Juninho (Yago Pikachu), Leonardo Gil (Marcos Júnior) e Caio Lopes (Carlinhos); Talles Magno (Vinícius) e Cano. Vanderlei Luxemburgo