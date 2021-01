Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 09:41 | Atualizado 22/01/2021 09:43

Rio - Com as vitórias de Bahia e do Fortaleza, o Vasco está de volta à zona de rebaixamento. Pressionada, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tem uma parada duríssima neste sábado pelo Brasileiro. Em São Januário, o Cruzmaltino recebe o Atlético-MG, quarto colocado, às 21 horas, pela 32ª rodada do Brasileiro. A aposta da equipe carioca para a partida é o retorno do meia argentino Martín Benítez.

Após uma negociação complicada, o meia, de 26 anos, renovou por mais seis meses com o Vasco. Fora de goleada sofrida contra o Bragantino, na última quata-feira, ele tem escalação garantida pelo treinador Vanderlei Luxemburgo.

Publicidade

"Achei que trazer ele (Benítez) para cá, em um jogo difícil contra o Bragantino, teria um risco. Preferi deixá-lo no Rio de Janeiro para treinar e no próximo jogo iniciar a partida contra o Atlético-MG", disse o técnico, logo após a derrota em São Paulo.



Publicidade

Com 32 pontos, o Vasco precisa vencer o Atlético-MG para deixar a zona de rebaixamento, já que Bahia e Sport se enfrentam nesta rodada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino tem 31 % de risco de ser rebaixado para a Série B.

Vanderlei Luxemburgo deverá escalar o Vasco com: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu e Benítez; Talles e Cano