Por MH

Publicado 23/01/2021 16:45

De volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem duas pedras no sapato neste final de semana. Além de enfrentar o Atlético Mineiro, atual quarto colocado, o time de São Januário registra um retrospecto ruim contra equipes do G-6.

Até agora, o Vasco fez oito jogos contra as equipes que, atualmente, estão na zona de classificação para a Libertadores, com cinco derrotas, dois empates e uma vitória. Ou seja, 20,8% de aproveitamento contra o pessoal do pelotão de elite. Além do Galo, o Cruzmaltino ainda terá pela frente o Palmeiras, o Flamengo e o Internacional até o fim do Brasileirão.