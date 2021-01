luxemburgo ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 19:11

Rio - Em lua de mel com a torcida, Vanderlei Luxemburgo recebeu o reconhecimento dos vascaínos em meio à campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, sábado, em São Januário, o Cruzmaltino interrompeu a sequência de duas derrotas e deixou a zona de rebaixamento. Na saída de São Januário, o treinador teve o carro cercado, como mostra o vídeo que viralizou nas redes sociais neste domingo.

"Quero agradecer o carinho da torcida vascaína comigo e por sempre apoiar nosso time. Vocês são demais", agradeceu Luxa.

Publicidade

Responsável direto pela permanência do Vasco na Primeira Divisão em 2019, Luxa trocou o clube pelo Palmeiras na virada do ano, impulsionado pelo bom trabalho na Colina. Após o fracasso de Abel Braga, Ramon Menezes e o português Ricardo Sá Pinto, o treinador escabeçava a lista de preferência da torcida para assumir o Cruzmaltino. Após a recusa de Zé Ricardo, a diretoria agiu rápido para anunciar Luxemburgo na 'segunda temporada' da luta contra o rebaixamento.

Publicidade

Apesar da demonstração de carinho, a maioria dos torcedores não usa máscara no vídeo que circula na internet. Com a proibição de público nos estádios, devido à pandemia do novo coronavírus, um grupo se aglomerou na saída da Colina. Vale lembrar que o próprio Vanderlei Luxemburgo foi diagnosticado com a covid-19 e chegou a ficar internado em São Paulo.

O Bahia, concorrente direto na luta contra a degola, é o próximo adversário no Brasileiro, domingo, às 16h, em São Januário.