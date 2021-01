Ribamar chegou ao Vasco em 2018 e não caiu nas graças da torcida Carlos Gregório Jr / Vasco / Divulgação

Por MH

Publicado 25/01/2021 18:43

Jogador com clara dificuldade em fazer gols, o atacante Ribamar se despediu do Vasco em dezembro do ano passado e não deixou saudades na torcida. Em entrevista ao 'Diário Lance!', no entanto, Ribamar disse que a sua passagem pela Colina foi boa. A galera do Cruzmaltino, claro, não concordou. Depois do Defensa y Justicia, da Argentina, conquistar a Copa Sul-Americana, muitos colocaram a culpa no centroavante, que perdeu um caminhão de gols nos dois confrontos contra os 'hermanos'.

"Por mais que tenha tido momentos não tão bons, eu acredito que a passagem pela Colina foi positiva, fiz grandes amigos e vivi momentos muito importantes para a minha carreira", disse Ribamar. Para ele, uma mudança de clube era o melhor a se fazer neste momento.

"Acreditava que precisava de novos ares, novas oportunidades. Sou muito grato pela confiança que tive e por todas as chances que recebi. Era o momento de encerrar esse ciclo, que sempre será importante para mim, e começar uma nova caminhada em busca dos meus objetivos", destacou.