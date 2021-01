Vasco empatou com o Palmeiras Cesar Greco/ Palmeiras

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 21:57

FERNANDO MIGUEL: Fez boas defesas no jogo e não teve culpa no gol do Palmeiras. NOTA 7



LÉO MATOS: Foi bem nas investidas ao ataque e deu conta do recado no setor defensivo. NOTA 7



CAYO TENÓRIO: Ficou apenas 15 minutos em campo e nada fez. SEM NOTA



MARCELO ALVES: Segundo nas jogadas aéreas e firme na marcação dos atacantes adversários. NOTA 6,5



RICARDO: Mostrou-se perdido no primeiro tempo, mas evoluiu na etapa final e não comprometeu. NOTA 6



HENRIQUE: Evoluiu nas mãos de Luxemburgo. Apresentou um bom vigor físico. NOTA 6



BRUNO GOMES: Um cão de guarda no meio de campo. Conseguiu fazer bons desarmes na partida. NOTA 6,5



LÉO GIL: Apático em campo. Pouco útil. O pior em campo. NOTA 4



ANDREY: Foi acionado aos 32 do segundo tempo e entrou bem no jogo, dando uma outra cara à equipe. NOTA 7



BENÍTEZ: Mais uma grande partida do meio de campo. Foi o coração da equipe contra o Palmeiras. Sofreu com o desgaste físico e acabou sendo substituído. NOTA 8



VINICIUS: Entrou no lugar de Benítez e mostrou como o companheiro faz falta. Muita correria e pouco raciocínio. NOTA 5



PIKACHU: Mostrou falta de concentração. Errou passes bobos enquanto esteve em campo. NOTA 5



CARLINHOS: Entrou com vontade, com raça. Quase teve uma boa oportunidade de fazer gol, mas foi parado com falta perto da área. NOTA 6



CANO: Assusta o adversário mesmo sem encostar na bola. Grande centroavante. NOTA 7



TALLES MAGNO: Apático e apagado. Peça nula no ataque do Vasco. NOTA 4



GABRIEL PAC: Entrou voando na partida. Em 30 minutos em campo fez mais do que Talles Magno. NOTA 7



LUXEMBURGO: Está tirando leite de pedra e fazendo o time jogar mais do que é possível. Fez boas alterações e quase conseguiu uma vitória na casa do adversário.



PALMEIRAS: Com a cabeça na final da Libertadores, o Palmeiras parece ter esquecido o Campeonato Brasileiro e voltou a tropeçar na competição. O técnico Abel Ferreira não foi feliz nas substituições.