Sidão foi eleito craque da partida com 90% dos votos Renato Gizzi/Parceiro/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 27/01/2021 15:42

O goleiro Sidão passou pelo Vasco entre maio e dezembro de 2019, emprestado pelo Goiás, e jogou apenas sete jogos. Porém, o jogador ainda é pauta em São Januário. Na ocasião, a diretoria dos dois clubes fecharam um acordo: dividir o salário do atleta. A questão é que durante o período em que esteve no Vasco, Sidão não recebeu a parte do cruz-maltino durante cinco meses, totalizando uma dúvida de R$ 345 mil.



O atual presidente do Goiás, Paulo Pinheiro, confirmou a informação. A antiga gestão do Goiás, que deixou a cadeira em janeiro deste ano, até tentou acordo com o Vasco para que a dívida fosse quitada. Sem sucesso.



Então, em outubro de 2020, a diretoria goiana ajuizou uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Até o momento, segundo o presidente do Goiás, o órgão ainda não se manifestou.



- Vamos esperar e, caso não tenha resposta, iremos buscar a Justiça comum - disse Paulo Pinheiro.



A reportagem tentou contato com Sidão, que não tem mais vínculo com o Goiás desde dezembro de 2020, e com o Vasco. A assessoria do clube carioca ainda não retornou.