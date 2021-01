Vanderlei Luxemburgo tem dúvidas no ataque, mas não adiantou detalhes para enfrentar o Bahia Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:27

Atibaia - Reconhecido no mundo da bola pelo nível alto de exigência a seus comandados, Vanderlei Luxemburgo, como um genuíno carioca, não desperdiça a chance de celebrar as conquistas, com responsabilidade. Após o empate com o Palmeiras, terça-feira, no Allianz Parque, o treinador reuniu jogadores, funcionários e integrantes da comissão técnica para um churrasco, com samba de trilha sonora, em Atibaia, onde o Cruzmaltino finaliza a preparação para a 'decisão' com o Bahia.

O importante ponto conquistado em São Paulo, ajudou o Vasco a subir para o 14º lugar no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e abrir quatro pontos de vantagem sobre o Bahia, primeiro time no Z-4 e adversário de domingo, às 16, em São Januário. O raro momento de descontração, no entanto, não é sinal de oba-oba, pois Luxa, em entrevista à 'Vasco TV', deixou claro que os dias de treinos serão puxados em Atibaia.

"Tenho experiência, alguns jogadores filmaram. Então antes de sair alguma coisa torta, vim falar que eu, comissão técnica, os jogadores, todos juntos, estamos treinando forte porque temos um jogo importante no domingo", disse Luxa, que complementou:



"Nós viemos para Atibaia, mas não viemos passear. Foi para trabalhar. Viemos nos preparar para um jogo muito importante. O jogo contra o Bahia é decisivo".

Na despedida do Vasco em 2019, Luxa organizou uma confraternização numa churrascaria na Barra da Tijuca com a presença de jogadores, funcionários e comissão técnica. Invicto há duas rodadas, o treinador driblou as dúvidas do torcedor sobre possíveis mudanças na equipe para enfrentar o Bahia. Poupado no empate com o Palmeiras, Leandro Castan tem volta garantida. Marcelo Alves e Ricardo Graça disputam a outra vaga. Na frente, Gabriel Pec e Talles Magno travam outro embate pela preferência de Luxa.

"O jogador que for a campo no domingo vai entrar com a energia positiva. Sei que alguns torcedores têm preferência com A, B ou C. Mas o importante é o nós. Nós somos importantes, o importante é o Vasco da Gama", afirmou Luxa.