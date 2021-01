Castan deve retornar ao Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:25 | Atualizado 29/01/2021 10:26

Rio - Neste domingo, Vasco e Bahia se enfrentam em uma partida daquelas que é como uma final no Brasileirão. Com apenas um ponto de vantagem na tabela, o Cruzmaltino precisa vencer a equipe baiana para abrir uma vantagem na luta contra o rebaixamento. As equipes se encaram em São Januário, às 16 horas.

O Vasco deverá contar com o retorno de Leandro Castan, que foi poupado por Luxemburgo da partida contra o Palmeiras na última terça-feira. Os cariocas devem ir para campo com: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Germán Cano.



O Bahia conseguiu um resultado importante na luta contra o rebaixamento e deixou a zona de rebaixamento graças a uma vitória no meio de semana contra o Corinthians, em Salvador. A partida, assim como a do Vasco contra o Palmeiras, também fez parte de um confronto atrasado do Campeonato Brasileiro.

A luta contra o rebaixamento está extremamente equilibrada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola", o Vasco tem 24% de risco de ser rebaixado. Enquanto isso, o Bahia tem 27% de possibilidades de cair para a Série B.