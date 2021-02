Éder disputou a Eurocopa pela seleção italiana AFP

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:27

Rio - O atacante Éder, ex-Inter de Milão e seleção italiana, foi oferecido ao Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o nome do brasileiro naturalizado italiano foi levado à diretoria cruzmaltina, que analisa o nome.

Publicidade

Atualmente, Éder defende o Jiangsu Suning, onde tem contrato até junho deste ano. O atleta, de 34 anos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e quer voltar ao Brasil para encerrar sua carreira. No país, ele defendeu apenas a camisa do Criciúma, clube que o revelou em revelou em 2004, e fez praticamente toda sua carreira na Itália, antes de se transferir para a China em 2018.

Éder teve boa passagem pela Inter de Milão e foi titular da seleção italiana na Eurocopa de 2016. Na última temporada na China, o atacante marcou 9 gols em 21 jogos.