Publicado 05/02/2021 16:49

Rio - Vanderlei Luxemburgo quer comandar o Vasco por, no mínimo, mais dois anos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador disse que quer fazer um trabalho a longo prazo e levar o Cruzmaltino de volta à elite do futebol brasileiro em sul-americano.

"Eu quero ficar no Vasco para brigar na parte de cima da tabela. Não só por um ano, mas quero ficar dois anos pensando na reestruturação, em busca de um grande time, um grande clube restruturado. Quero isso no término da minha carreira. Quero participar dessa história que comecei lá atrás e quero terminar na elite do futebol brasileiro e do sul-americano, com o Vasco disputando Libertadores e grandes competições sul-americanas", afirmou.

Sobre uma possível renovação de seu contrato, que termina após o Brasileirão, Vanderlei deixou claro que está disposta a conversar.

"Sobre renovar contrato com Vasco, é claro que vamos ter que ter uma conversa para ver qual proposta que o Vasco tem para se reencontrar com sua história. Os mais velhos conhecem muito bem essa história da Cruz de Malta, da tradição, que consegue fazer jogar de igual para igual."