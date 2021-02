Cano é a aposta ofensiva Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/02/2021 16:06 | Atualizado 08/02/2021 16:12

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo não pode contar com a presença de German Cano nos dois últimos treinos do Vasco. Segundo o site "GE", o argentino precisou ficar fora das atividades por conta de uma indisposição intestinal.

No entanto, Cano não deve ser problema para a próxima partida. Ele viajará com a delegação para o Ceará, onde o time carioca enfrenta o Fortaleza, na quarta-feira, às 19h15, no Castelão.

O Vasco tem previsão de treinar na capital cearense nesta terça-feira. A expectativa é que Cano esteja presente na atividade.