Publicado 09/02/2021 11:16

Rio - Novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, concedeu entrevista ao canal do YouTube "Atenção, Vascaínos" e falou sobre a situação financeira do clube carioca. Segundo o mandatários grandes investimentos estão descartados para o seu começo de gestão no Cruzmaltino.

"Não tenho recursos para contratar um grande jogador. Vamos ter que usar a expertise e conhecimento para pesquisar no mercado. Procurar jogadores daquelas posições que a gente precise contratar. Quero em um primeiro momento tirar o Vasco deste momento cinzento e classificar o time do início da tabela para o meio. Tivemos muita dificuldade para classificar e não podemos depender das últimas rodadas para classificar. Mas não vou iludir o torcedor, mas não vamos trazer grandes jogadores", disse Salgado.



O presidente ainda falou detalhadamente de como se encontra financeiramente o clube carioca no atual momento. "Hoje o nosso clube está fragilizado financeiramente. Para você ter uma ideia, acabei de ter números de balanço no final da tarde. Saímos de R$ 610 milhões para R$ 720 milhões. É um déficit de mais ou menos R$ 100 milhões num ano. Vou ter que primeiro arrumar a casa e ao mesmo tempo tentar arrumar um time melhor para esse torcedor apaixonado", disse.