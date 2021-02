Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Publicado 10/02/2021 21:11 | Atualizado 10/02/2021 21:56

O Vasco visitou o Fortaleza no Castelão, jogou mal, sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento. O Leão não tomou conhecimento do time carioca e sapecou uma vitória por 3 a 0, com gols de Igor Torres, David e Romarinho. Com o revés, o Cruzmaltino permaneceu na 17ª colocação, com 37 pontos, e vê o fantasma da Série B cada vez mais perto.

O Vasco começou a etapa inicial mostrando o seu cartão de visita e mostrando que estava disposto a fazer uma grande partida. Logo no primeiro minuto, Carlinhos recebeu de Benítez na entrada da área e soltou o pé. A bola carimbou a trave. Mas quem abriu o placar foi o Fortaleza. David arrancou pelo meio, passou como quis por Leandro Castan e tocou para Torres na entrada da área. O jovem atacante, de 20 anos, chutou no cantinho de Fernando Miguel e botou o Leão na frente.





Os jogadores vascaínos sentiram o golpe e deixaram o nervosismo tomar conta dos ânimos. Sem conseguir reagir, o Vasco observava o Fortaleza tomar conta do jogo a cada minuto que passava. Aos 28, o time nordestino quase ampliou o marcador. Igor Torres recebeu livre na entrada da área e chutou no meio do gol. Fernando Miguel foi obrigado a fazer grande defesa para evitar o segundo do riva.



Luxemburgo, na beira de campo, gritava com os seus comandados, que nã mostravam qualquer indício de melhoria na partida. O Fortaleza tirava proveito e chegou a ter 68% da posse de bola. Aos 43, o Leão, enfim, conseguiu ampliar o mercador. Luiz Henrique encontrou David livre na área. O atacante deu um toquinho, com estilo, deslocando Fernando Miguel, não nada pôde fazer.



Para o segundo tempo, Luxemburgo promoveu mudanças na equipe: Ygor Catatau e Caio Lopes saírm e Cano e Talles Magnos, respectivamente, entraram. As alterações não surtiram efeito de imediato, e o Fortaleza continuou sendo o dono do jogo. O meia Luiz Henrique pediu para ser substituído e deu lugar para Romarinho, que conseguiu marcar um gol em seu primeiro lance, aos 17 minutos. Osvaldo arrancou pela esquerda, levou ao fundo e cruzou na medida para o camisa 20 pegar de primeira e mandar no cantinho de Fernando Miguel.



Com o terceiro gol sofrido, Luxemburgo promoveu mais mudanças no time. Gabriel Pec, Andrey e Cayo Tenório entraram nas vagas de Juninho, Bruno Gomes e Pikachu, respectivamente. As alterações melhoraram o time vascaíno, que conseguiu diminuir. Benítez tocou para Henrique. O lateral invadiu a área e cruzou para o meio. Pec pegou de primeira, Felipe Alves deu rebote, e Cano mandou para o gol. Os jogadores comemoraram, mas o VAR entrou em ação e anulou, após pegar uma possível falta de Henrique em Romarinho.



Aos 28, Cayo Tenório protagonizou o lance que ilustrou bem o desempenho do Vasco contra o Fortaleza. O camisa 41 trocou passes com Pec pela direita, tentou o cruzamento, totalmente sem direção, e mandou longe, fazendo o Luxemburgo ter raiva na área técnica. O Cruzmaltino não dava esperanças aos torcedores que poderia tentar uma reação. O Fortaleza apenas administrava o placar e esperava o fim de jogo.

O Vasco, na próxima rodada, enfrentará uma pedreira em São Januário: o Internacional. O Colorado, que perdeu para o Sport, chegará pressionado, pois perdeu para o Sport ontem e precisará vencer para não correr o risco de ser ultrapassado pelo segundo colocado, Flamengo.