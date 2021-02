Donizete Pantera Reprodução

Por João Vitor Campos

Publicado 14/02/2021 10:00

Rio - Com 37 pontos e na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Internacional, neste domingo, às 16 horas, em São Januário, em um jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Uma vitória, dependendo do resultado entre Bahia e Atlético-MG, poderá tirar o Cruzmaltino do Z-4. Porém, o resultado positivo vascaíno também será de muito bom grado para o Flamengo. Isso porque o Colorado lidera o Brasileiro e é adversário direto na luta pelo título do Rubro-Negro que está na segunda colocação. Em conversa com o Jornal O Dia, o ex-atacante Donizete, campeão da Libertadores de 1998 pelo Vasco, falou sobre essa situação inusitada que os vascaínos vão passar no domingo.

Publicidade

Na visão do Pantera, o Vasco não está em uma situação que o permita sequer pensar em não vencer para posteriormente prejudicar o Flamengo na disputa do título. O ex-jogador também ressaltou que dentro do profissionalismo do futebol, independente das circunstâncias, os atletas entram em campo para vencer suas partidas.



"Todos nós somos profissionais, tem que entrar para vencer, não importa as circunstâncias ou os acontecimentos, pelo menos na minha época era assim. O Vasco vai entrar em campo para vencer o Internacional porque precisa vencer, independente de ajudar o Flamengo ou não. O clube passa por um momento delicado no Brasileirão e precisa do resultado", disse o ex-jogador de 52 anos.

Publicidade

Donizete e Luizão fizeram dupla vitoriosa na Libertadores de 1998 Reprodução

Questionado sobre qual seria a sua postura se ainda fosse jogador e estivesse dentro de campo, Donizete não ficou em cima do muro. O ex-atacante do Vasco disse que jogaria para vencer, independentemente se isso fosse ajudar o rival a ser campeão brasileiro.



"Nunca passei por essa situação. Mas se fosse comigo, falaria para os meus companheiros que a gente tinha que vencer", concluiu o ex-jogador, que além do título da Libertadores em 1998 também conquistou o Carioca daquele ano e o Torneio Rio-SP de 1999 pelo Cruzmaltino.

Publicidade

Donizete nos tempos de jogador Reprodução

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o Vasco tem 50% de risco de ser rebaixado. Apesar de estar fora da zona da degola, o Bahia, rival direto do clube carioca, tem 53% de possibilidades de cair para a Série B. A equipe de Vanderlei Luxemburgo deverá ir para campo neste domingo com: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Leonardo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

Publicidade

* Sob a supervisão de Pedro Logato