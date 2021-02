Vanderlei Luxemburgo é o treinador do Vasco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 12:49

Rio - O Vasco entra em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Internacional, porém, a 36 ª rodada do Campeonato Brasileiro não começou nada bem para o Cruzmaltino. A vitória do Goiás sobre o Botafogo e o ponto conquistado pelo Bahia contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, fizeram com que o clube carioca visse o seu risco de rebaixamento aumentar ainda mais.

Publicidade

De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 53% de risco de jogar a Série B no ano que vem. A porcentagem é a mesmo do Bahia. O Goiás mesmo com a vitória ainda tem 87% de risco de rebaixamento. Fortaleza com 6% e Sport com 1% completam a lista dos clubes que lutam contra a degola.



Com a derrota para o Santos, por 2 a 0, o Coritiba se juntou ao Botafogo e também está matematicamente rebaixado para a Série B. Com os resultados de sábado, o Vasco só deixará a zona de rebaixamento nesta rodada, caso derrote o Internacional em São Januário.