Domingo de Carnaval teve movimentação de cariocas e turistas na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:17 | Atualizado 20/02/2021 15:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, neste sábado, a 18ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 que define como baixo risco (amarelo) a situação de sete regiões do Estado. Segundo o documento, Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana, Baixada Litorânea e Norte, tem melhor resultado comparado a última semana. Apenas as regiões Noroeste e Centro-Sul estão em bandeira laranja (moderado).

A SES explica que cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



A amostragem de dados geradas nesta edição do estudo compara as últimas semanas epidemiológicas disponíveis. Foram elas: 4 (de 17 a 23 de janeiro) e 5 (de 31 de janeiro a 06 de fevereiro). Nessa análise, o Estado do Rio apresentou uma redução de 59% no número de óbitos e de 35% nos casos de internações por síndrome respiratória aguda grave.

Publicidade

Até esta sexta-feira, as taxas de ocupação de leitos ficaram em 58,2% para leitos de UTI e em 40,7% para leitos de enfermaria. De acordo com a SES, os resultados dos indicadores podem auxiliar na tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.



Vacinação

Publicidade

O levantamento também informa o número de vacinados no município. Até o momento, o Rio recebeu do Ministério da Saúde (MS) 1.040.320 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 855.320 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca. Até quinta-feira (18.02), haviam sido entregues 842.890 doses aos 92 municípios.



AInda nesta sexta-feira, a SES teria disponibilizado um lote com 193.500 doses. Sendo o Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá, os únicos municípios a retirar suas frações. Para os outros 88 municípios, a entrega será realizada na próxima segunda-feira, a partir das 7h, por quatro aeronaves. A ação contará com helicópteros do Corpo de Bombeiros e do Governo do Estado e apoio da Polícia Civil.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, ainda, que, até as 20h desta sexta-feira, 92 municípios registraram 425.726 pessoas imunizadas contra a Covid-19 no estado.