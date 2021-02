Vasco está em situação delicada no Brasileiro THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:21 | Atualizado 17/02/2021 16:58

Rio - Em situação delicada no Brasileirão, o Vasco precisa de resultados positivos para escapar do rebaixamento e também torcer por pelo menos um tropeço do Bahia nas duas últimas rodadas da competição. Para que isso aconteça, o Cruzmaltino terá que conseguir resultados diferentes do primeiro turno contra Corinthians e Goiás.

Contra o Timão e o Esmeraldino, o Vasco alcançou apenas um ponto. A equipe carioca perdeu para o clube paulista, em São Januário, e perdeu para o Goiás. Caso volte a somar apenas um ponto em seis possíveis, o Cruzmaltino não ultrapassaria o Bahia, nem se o clube nordestino perdesse as duas partidas que faltam. Então, para sonhar em escapar do rebaixamento, o Cruzmaltino precisa, além de secar o Bahia, melhorar o seu rendimento contra o Corinthians e contra o Goiás.

A equipe de Salvador teve retrospecto melhor no primeiro turno. Em casa, o Bahia venceu o Fortaleza e fora de casa perdeu para o Santos por 3 a 1. Se o aproveitamento se repetir, o Goiás também seria rebaixado, pois só conseguiria somar um ponto. Na primeira parte do Brasileiro, o Esmeraldino perdeu para o Bragantino e empatou com o Cruzmaltino.



De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 73% de risco de ser rebaixado. O Goiás tem 82%. O Bahia tem 39%. Fortaleza e Sport têm risco de 5% e 1%, respectivamente. Coritiba e Botafogo já estão matematicamente rebaixados para a Série B.