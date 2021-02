Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/02/2021 13:21

Rio - Um dos principais jogadores do elenco vascaíno, o meia argentino Martín Benítez não deverá permanecer no Cruzmaltino na próxima temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a virtual queda da equipe para a Série B irá dificultar o já comprometido orçamento do clube carioca. Com isso, um investimento no apoiador é quase impossível.

Com contrato até junho de 2021, Benítez tem 60% dos direitos fixados em 4 milhões de dólares (R$ 21,5 milhões) pelo Independiente. O Vasco já vive uma situação financeira delicada e mesmo se continuasse na Série A teria dificuldades de manter o jogador.

Atualmente, o Vasco deve dois meses de salários atrasados mais o 13º, de acordo com informações do portal "Esporte News Mundo". Segundo o "globoesporte.com", o presidente Jorge Salgado deseja regularizar tudo até abril para atletas e funcionários.



Além da questão financeira, o Vasco também avalia que o custo benefício de Benítez não seria tão positivo assim. O jogador tem sofrido com problemas físicos. Contra o Corinthians, em jogo decisivo na temporada, o meia não atuou por conta de um problema muscular.

A tendência é que o jogador continua no Vasco para disputar apenas o Carioca, que termina em 23 de maio. No entanto, o Independiente, da Argentina, pode requisitar o seu retorno para vendê-lo após o término do Campeonato Brasileiro.