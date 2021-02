Ribamar Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/02/2021 11:30 | Atualizado 23/02/2021 11:31

Rio - Com problemas dentro e fora do campo, o Vasco teve mais uma noticia ruim no começo desta semana. O atacante Ribamar, que deixou o clube carioca no ano passado, entrou na Justiça cobrando cerca de R$ 1,5 milhão em dívidas do Cruzmaltino. As informações são do portal "globoesporte.com".

As cobranças do atleta são relativas a salário atrasado e demais direitos trabalhistas que ele julga ter direito. Ribamar chegou ao Vasco no fim de 2018, emprestado pelo Ohod, da Arábia Saudita. O jogador nunca caiu nas graças da torcida e não se firmou como titular. Ele atuou em 61 jogos, marcando oito gols.

De acordo com o site, o caso corre na 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O Vasco já foi notificado, porém, ainda não se manifestou sobre o processo. Ribamar cobra três meses de salário atrasado (outubro, novembro e dezembro de 2020), 13º e férias proporcionais, premiação não paga (bichos por vitória em jogos da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileirão) FGTS e verbas rescisórias. Há pedido de pagamento de multas e indenizações também.



Com problemas financeiros, o Vasco está vitualmente rebaixado para a Série B. Isso irá impactar negativamente no orçamento do clube carioca para a próxima temporada. O presidente Jorge Salvado revelou que a dívida total está na casa dos R$ 720 milhões, incluindo fiscal, bancária e trabalhista.