Germán Cano Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:30

Rio - O futuro do atacante Germán Cano deverá ser definido na próxima semana. De acordo com o canal do YouTube "Atenção Vascaínos!", o empresário do argentino, José Constanzo, confirmou que virá ao Rio de Janeiro para conversar com os dirigentes do clube carioca sobre a continuidade do jogador em São Januário.

Germán Cano, de 33 anos, tem contrato até o fim de 2021 e deseja permanecer. No entanto, o clube precisa se posicionar se com o rebaixamento para a Série B terá condições de arcar com o salário do atleta, que gira em torno de R$ 250 mil. A queda de divisão irá afetar o orçamento do Cruzmaltino.

Além disso, o jogador deseja também um planejamento do Vasco a respeito das dívidas que o clube carioca tem com ele. O Cruzmaltino está com dívidas salariais de mais de dois meses com o elenco. Cano também deseja que o Vasco confirme que tem o intuito de formar uma equipe competitiva para a próxima temporada.



O jogador tem sondagens do Mundo Árabe, mas não há propostas para a transferência. Caso seja do interesse do Vasco negociá-lo, Cano não quer deixar o clube carioca de mãos vazias. O jogador é bastante grato ao Cruzmaltino pela temporada e só aceitaria uma oferta, caso o Vasco seja recompensado.

Germán Cano é um dos poucos jogadores que se destacaram na atual temporada do Vasco. O argentino marcou 23 gols em 50 jogos com a camisa cruzmaltina. Para se ter ideia, após o atacante, os maiores goleadores do Vasco na temporada são Fellipe Bastos e Ribamar com quatro gols. Ambos já deixaram o Cruzmaltino.