Vanderlei Luxemburgo tem permanência incerta no Vasco

Rio - Virtualmente rebaixado, o Vasco encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira contra o Goiás, em São Januário. Precisando vencer, torcer por uma derrota do Fortaleza e tirar uma diferença de 12 gols no saldo para o clube nordestino, o Cruzmaltino entra em campo sem ilusões, em busca de uma término digno na temporada com uma vitória.

Logo após a partida contra o Corinthians, o treinador Vanderlei Luxemburgo afirmou que não iria iludir os torcedores em relação as possibilidades do Vasco reverter a atual condição na tabela. No entanto, o treinador citou a polêmica envolvendo a partida entre o Cruzmaltino e o Internacional, na antepenúltima rodada. Mais precisamente sobre o VAR que não funcionou no primeiro gol dos gaúchos em São Januário.



A equipe carioca não deverá contar mais uma vez com Martín Benítez, que já desfalcou o Vasco contra o Corinthians, e deverá ser escalada com: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

Rebaixado para a Série B, o Goiás busca também terminar de forma digna o Brasileirão. O Esmeraldino foi durante boa parte da temporada o lanterna do Brasileiro. Caso consiga derrotar o Cruzmaltino, a equipe irá terminar o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação.