Andrey Santos é convocado: 'Chegou o grande dia, um dia que eu tanto sonhei' Divulgação

Por LANCE!

Publicado 24/02/2021 13:29 | Atualizado 24/02/2021 13:32

Mais uma! Nosso meia Andrey foi convocado pela seleção brasileira sub-17 para período de preparação visando o Torneio Sul-Americano da categoria. Parabéns, cria!



https://t.co/w2gXH9V8Oo#BaseForte #RaizÉSerVasco pic.twitter.com/D1Itwb9uzv — Vasco Base (@crvgbase) February 23, 2021 Rio - O técnico Paulo Victor Gomes convocou a seleção brasileira sub-17 no intuito de realizar a terceira etapa de preparação do Brasil para o Torneio Sul-Americano da categoria. Na lista, está o jovem promissor meio-campista Andrey Santos, do Vasco, que acumula algumas passagens pelas seleções de base e foi campeão do Torneio Internacional Sub-15.

De acordo com o cronograma da CBF, o período de treinos será realizado na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março. Cabe salientar que o Torneio Sul-Americano Sub-17 será disputado no Equador entre os dias 31 de março a 25 de abril de 2021. Ele será classificatório para a Copa do Mundo FIFA da categoria.

Publicidade

"É a nossa primeira convocação do ano, continuando o planejamento de preparação iniciado na reta final do ano passado. A ideia é dar sequência ao processo com os atletas que vêm desde o sub-15 e abrir oportunidades de observação para novos jogadores. É um grupo e uma geração que conhecemos muito", disse o treinador.

"Primeiramente queria agradecer a Deus aos meu familiares, todos os profissionais envolvidos, a cada companheiros e a todos aqueles que estiveram comigo sempre. Chegou o grande dia, um dia que eu tanto sonhei, tanto trabalhei para chegar nesse dia, e finalmente chegou!!", disse o jogador em sua rede social.

Publicidade

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Gabriel – Esporte Clube Bahia

Leandro – São Paulo Futebol Clube

Mycael – Club Athletico Paranaense

Publicidade

Laterais

Ataide – Club Athletico Paranaense

Vinicius Tobias – Sport Club Internacional

Biro – Sport Club Corinthians Paulista

Zagueiros

Gabriel Santos – Sociedade Esportiva Palmeiras

Kaiky – Santos Futebol Clube

Rômulo – Clube Atlético Mineiro

Tiago Coser – Associação Chapecoense de Futebol

Ythallo – São Paulo Futebol Clube

Publicidade

Meio campistas

Andrey – Club de Regatas Vasco da Gama

Arthur – Fluminense Football Club

Mateus Amaral – São Paulo Futebol Clube

Luiz Freitas – Sociedade Esportiva Palmeiras

Thiago Henrique – Fluminense Football Club

Atacantes

Caio – São Paulo Futebol Clube

Giovani – Sociedade Esportiva Palmeiras

Mateus Lima – Clube de Regatas do Flamengo

Matheus Gonçalves – Clube de Regatas do Flamengo

Matheus Nascimento – Botafogo de Futebol e Regatas

Sávio – Clube Atlético Mineiro

Ângelo – Santos Futebol Clube