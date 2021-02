Com compromisso acordado até o fim do Brasileiro, Luxa tem o futuro indefinido na Colina Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:24

Rio - O Vasco já começa a planejar sua vida para a disputa da Série B em 2021. Segundo o portal "UOL", o Cruzmaltino calcula que terá um prejuízo de aproximadamente R$ 80 milhões com receitas de televisão.

Publicidade

Caso permanecesse na Série A, o Vasco arrecadaria com TV aberta, fechada, pay-per-view e Carioca um valor entre R$ 110 milhões e R$ 120 milhões. Com a queda, os números devem ficar na casa dos R$ 35 milhões.

O valor total pode ser ainda maior e chegar a R$ 100 milhões de prejuízo. Os números englobariam também receitas variáveis, como o sócio-torcedor, que dependeria do empenho e engajamento da torcida para continuar rendendo dinheiro ao clube.

Publicidade

Com o iminente rebaixamento, a diretoria do Vasco já se prepara para a nova realidade. A previsão é que o presidente Jorge Salgado concede entrevista na próxima sexta-feira explicando como será a vida do clube daqui para frente.