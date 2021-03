Conca no Vasco em 2007 Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:59

Rio - O ex-jogador argentino Darío Conca vem sendo bastante participativo nas redes sociais. Ex-meia de Vasco, Flamengo e Fluminense, ele afirmou que toparia um retorno ao clube carioca para disputar a Série B. Tudo isso aconteceu pelo Twitter, após o argentino ser questionado por um torcedor cruzmaltino.

Publicidade

Após responder que toparia disputar a Série B pelo Vasco, Conca ainda disse que o número dele é o mesmo, que é só ligar. Alguns torcedores responderam o comentário animados com a possibilidade.



O ídolo do Fluminense, defendeu o Vasco, antes de chegar ao Tricolor, em 2007. No ano seguinte, o Cruzmaltino não teve condições de manter o argentino, que acabou no clube das Laranjeiras que disputou a Libertadores. Conca ainda defendeu o Flamengo em 2017.