Marcelo Cabo, Jorge Salgado e o filho do treinador do Vasco, Gabriel Cabo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:38 | Atualizado 02/03/2021 13:28

Rio - Aos 54 anos, Marcelo Cabo terá o maior desafio de sua vida. Apresentado como novo treinador do Vasco, ele retorna ao clube em que foi atleta de futsal por muitos anos. O comandante falou sobre o sentimento de assumir o comando do clube carioca. Além disso, o treinador falou sobre o amor que sua família tem pelo Cruzmaltino.

"Quando o convite veio, não pensei duas vezes. É uma alegria pra toda família, principalmente pra minha filha, que é uma grande vascaína. Vamos buscar honrar essa camisa, como diz a história e tradição do Vasco da Gama. É uma alegria muito grande voltar a São Januário, onde vivi bons momentos como atleta e espero viver como treinador", afirmou.

Publicidade

Marcelo Cabo se tornou uma figura bastante conhecida por boas campanhas na Série B. Ele comandou o Atlético-GO no título da equipe em 2016. Sob o comando do Vasco, o treinador afirmou que o clube carioca irá buscar o título, mesmo que grandes como Cruzeiro e Botafogo estejam disputando o torneio.



Publicidade

"Essa é minha sexta Série B. Afirmo com convicção, o Vasco vai passar pela Série B. Temos muitas competições, mas nosso foco é o Campeonato Brasileiro. Vamos buscar esse título da Série B e coroar com o acesso", disse.

O novo treinador ainda afirmou que irá se reunir com a diretoria do Vasco e com a cúpula do futebol nesta terça-feira. Cabo prometeu que o Cruzmaltino terá uma equipe competitiva para retornar à elite do esporte brasileiro na próxima temporada.