Ramon Carlos Gregório Jr/Vasco

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:26

Rio - O lateral Ramon decidiu encerrar sua carreira no fim de 2020 ao deixar o Vasco. Apesar de ainda ter salários a receber do clube, o ex-jogador descartou entrar na Justiça contra o clube, a menos que haja uma "safadeza".

Publicidade

"Não quero colocar o Vasco na Justiça. Não quero receber 1 real a mais do que estava no meu contrato. Tenho meses, sim, atrasados. Eu parcelo em dois anos. Só quero receber o certo. Porém, se fizerem safadeza, aí não vai ter jeito. Eu só quero o que é meu. Dou todo o tempo do mundo para organizar. Não quero ser mais um problema judicialmente para o clube", afirmou ao canal "Fanático Vascaíno".

"Me chamavam de 'chinelinho', eu me machuquei, aí imagina a torcida me vendo entrando na Justiça. Sou sujeito homem de falar isso, sempre fui muito direto. Só quero um acordo. Eu sou um cara de palavra. Eu quero ajudar o clube, não atrapalhar. Meu erro foi lá trás, quando falei mal do Vasco (jogando pelo Flamengo). Agora não quero mais problemas (risos)", completou.