Publicado 03/03/2021 19:21

Rio - O Vasco da Gama estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, para iniciar a temporada 2021. Com Marcelo Cabo no comando, o Cruzmaltino segue de olho no mercado para reforçar o elenco na Série B do Brasileirão. Sondado pelo clube carioca, o meia Wellington Rato, que trabalhou com Cabo no Atlético-GO, falou sobre a possível transferência para o Vasco.



"Mexe sim (o interesse). Assim como o professor Marcelo Cabo falou também, ele é do Rio de Janeiro, você ver um time grande do Rio, de camisa, tenho certeza que mexe sim. Ainda mais que meu pai é vascaíno doente, ele chegou a brincar que eu iria realizar o sonho de casa, mas é conseguir focar aqui e deixar as coisas acontecerem", disse o meia em entrevista ao 'Sagres Online'.



Antes de chegar ao Atlético-GO, Wellington Rato atuava na Série C pelo Ferroviário. Após a chegada no Dragão, se destacou e renovou o contrato com a equipe goiana até dezembro de 2022. Além do Vasco, o Botafogo também aparece como candidato a fechar com o meio-campista, mas nem o Alvinegro, quanto o Cruzmaltino fizeram propostas oficiais.