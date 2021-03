Rossi Divulgação / Bahia

Publicado 12/03/2021 16:58

Rio - O atacante Rossi, de 27 anos, defende o Bahia desde 2020, porém, o jogador guarda com muito carinho a sua passagem pelo Vasco. Em entrevista ao canal "Pilhado", o atleta afirmou que se tornou torcedor do clube carioca, após defender o Cruzmaltino

"Quem joga no Vasco, vira vascaíno, esquece! Quando sente o calor da torcida, os funcionários, vira vascaíno! Eu virei vascaíno, não fiquei porque não me pagaram, eu queria ficar. Tanto é que não botei na justiça", afirmou.

Rossi entrou em campo em 52 jogos e fez cinco gols pelo Bahia na última temporada. O jogador afirmou que tem vontade de voltar a jogar pelo Vasco, porém, o clube precisa passar por mudanças estruturais.



"Sempre falei pra minha família, tenho vontade de voltar! Mas do jeito que estava, não tem como. Espero que as coisas melhorem com novos gestores. Tem muito jogador que tem vontade de jogar no Vasco, mas isso desanima", disse.