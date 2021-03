Capitão do Vasco, Castan pediu desculpas à torcida por não ter sido "o cara" que conquistou a admiração na arquibancada Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:02

Na reformulação do elenco para reduzir drasticamente a folha salarial para a nova realidade financeira, o Vasco trata com cautela e respeito a situação de Leandro Castan. A prioridade ainda é negociá-lo, mas, diante das dificuldades até o momento, clube e jogador conversam sobre uma redução salarial, segundo informou o site 'Uol'.

Houve clubes interessados na contratação, como Cruzeiro e Fluminense, mas as conversas não evoluíram diante de várias questões, como valores e salários. Sem saber se conseguirá liberar o zagueiro, que tem o segundo maior salário do clube (acima dos R$ 300 mil) e contrato até 2022, a diretoria busca a alternativa da renegociação salarial, o que também não é fácil.



Publicidade

Além de aceitar reduzir seus vencimentos, Castan também teria que abrir mão de parte da dívida que o clube tem com ele. Sem querer ficar parado, o jogador de 34 anos busca uma solução junto ao clube.

Querido pela torcida, Castan não repetiu em 2020 as atuações que lhe renderam a braçadeira de capitão. Após a confirmação do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o próprio jogador foi às redes sociais para se desculpar com o torcedor e reconhecer o rendimento abaixo do esperado.