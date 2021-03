Presidente do Vasco, Jorge Salgado, presenteia prefeito Eduardo Paes com camisa personalizada Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 13:55

A diretoria vascaína reuniu-se na última sexta-feira (12) com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, torcedor do clube. Na pauta, segundo nota do Vasco, estavam a apresentação dos planos de reforma do estádio de São Januário e das obras de expansão do CT do Almirante, na Cidade de Deus.

Além do presidente do Vasco, Jorge Salgado, participaram também da audiência no Palácio da Cidade o 1º vice geral, Carlos Roberto Osório, o vice de projetos especiais, Pedro Seixas, e o arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto de reforma de São Januário.



Publicidade

Em relação ao estádio, a diretoria apresentou o projeto e discutiu as questões de logística e de transporte para o acesso, além de melhoria no entorno de São Januário, já que a ideia é ampliar a capacidade atual.



Já sobre o CT, localizado em terreno cedido pelo município, foi apresentado o projeto de expansão e Paes designou a subprefeita da Barra e Jacarepaguá, Talita Galhardo, para coordenar as ações com o vice de projetos especiais, Pedro Seixas.



Publicidade

Ao fim do encontro, o prefeito do Rio recebeu uma camisa personalizada e foi convidado para ir a São Januário no primeiro jogo com volta do público, ainda sem data.