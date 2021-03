Com dois gols, Gabriel Pec se salvou na fraca exibição do Vasco no empate com o Nova Iguaçu Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 20:00 | Atualizado 13/03/2021 20:02

Rio - Na estreia de Marcelo Cabo à frente do Vasco, o torcedor confirmou a impressão deixada nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca de que o treinador terá um árduo e trabalhoso desafio para despertar o Gigante da Colina. Após as derrotas para Portuguesa e Volta Redonda, o Cruzmaltino somou o primeiro ponto na Taça Guanabara no empate com o Nova Iguaçu, por 2 a 2, neste sábado, em São Januário. Antepenúltimo colocado, com um ponto somado, o Vasco terá o Botafogo no clássico com o Botafogo, sábado, em São Januário, a chance de encerrar o incômodo jejum no Carioca.

Em amplo processo de reformulação, o Vasco, que anunciou ao longo da semana a saída de três titulares em 2020 (Fernando Miguel, Leonardo Gil, Yago Pikachu), não contou com Leandro Castan, Benítez e Cano, ainda com o futuro incerto no clube. Ex-Bahia, o zagueiro Ernando foi a única novidade em ação no início do jogo.

Publicidade

Enquanto a nova espinha dorsal cruzmaltina não ganha forma, promessas como Lucão, MT e Laranjeira seguem como apostas de solução barata e caseira no processo de reconstrução. À frente do projeto, Marcelo Cabo precisa corrigir os problemas que afligiram o torcedor ao longo da temporada passada, como a falta de criatividade e velocidade no meio de campo e de agressividade e poder de decisão no ataque.

No quesito pontaria, Gabriel Pec ganhou valiosos pontos. Oportunista, o atacante abriu o placar, aos 32 minutos, ao aproveitar uma sobra da jogada de Laranjeira. Na sequência, Laranjeira quase aumentou a vantagem numa venenosa finalização. Oito minutos depois, Ricardo Graça, ao se antecipar a Raphael Carioca, acabou desviando a bola contra o próprio patrimônio: 1 a 1.

Publicidade

Marcelo Cabo não ficou satisfeito com o jogo truncado e amarrado no meio de campo. No intervalo, tentou as correções na base da conversa. Não adiantou. A mexida no setor, com a entrada de Juninho e do estreante Marquinhos Gabriel no lugar de Andrey e Carlinhos, surtiu efeito imediato na saída de bola. Aos 15, Gabriel Pec aproveitou outra sobra para deixar o Vasco em vantagem mais uma vez.

Em uma noite para apagar da memória, Ricardo Graça viu a bola disputada com Canela sobrar para Raphael Carioca acertar um belo chute e empatar o jogo em São Januário, aos 21. Pressionado, Cabo arriscou um confuso 3-3-4 ao sacar os dois laterais, Cayo Tenório e MT. Com o trio de zagueiros formado por Ernando, Ricardo Graça e Miranda, o Vasco ficou mais exposto defensivamente e não aumentou o poderio ofensivo com Gabriel Pec, Vinícius, Talles Magno e Tiago Reis mais à frente.

Publicidade

NOVA IGUAÇU X VASCO



Local: São Januário

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Gols: 1º tempo - Gabriel Pec (32 minutos) e Ricardo Graça, contra (38 minutos). 2º tempo - Gabriel Pec (15 minutos), Raphael Carioca (21 minutos).

Cartões amarelos: Andrey

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Nova Iguaçu: Luis Henrique, Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda (Vinícius Matheus), Vandinho e Dieguinho (Baggio); Yan, Canela (Kunzel) e Raphael Carioca. Técnico: Carlos Vítor

Vasco: Lucão, Cayo Tenório (Vinícius), Ernando, Ricardo Graça e MT (Miranda); Bruno Gomes, Andrey (Juninho) e Carlinhos (Marquinhos Gabriel); Gabriel Pec, Talles Magno e Laranjeira (Tiago Reis). Técnico: Marcelo Cabo