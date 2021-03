Gabriel Pec marcou duas vezes no empate do Vasco contra o Nova Iguaçu Rafael Ribeiro/Vasco

LUCÃO - Não havia sido acionado até o lance do gol do Nova Iguaçu, quando demorou para sair do gol no lance. Não teve culpa no segundo gol da equipe adversária. NOTA: 5,5



CAYO TENÓRIO - Bastante acionado na etapa inicial e colocou bolas perigosas na área. Sofreu com as investidas do atacante Yan, do Nova Iguaçu. Caiu de rendimento na etapa fina e foi substituído. NOTA: 6,0



VINÍCIUS - Entrou no fim e nada pôde fazer. SEM NOTA



ERNANDO - Estreia consistente e correta, principalmente nas bolas aéreas. Não teve culpa em nenhum dos gols dos visitantes. NOTA: 6,5



RICARDO GRAÇA - Errou ao tentar cortar a bola no gol do Nova Iguaçu e acabou marcando contra. NOTA: 4,0



MT - Não teve muito trabalho na marcação. Tentou alguas tabelas com Talles e errou feio uma finalização no fim da etapa inicial. Fez um segundo tempo abaixo do primeiro e foi substituído. NOTA: 5,5



MIRANDA - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA



BRUNO GOMES - Discreto na partida, foi correto nos desarmes, e principalmente nos passes. NOTA: 6,0



ANDREY - Segurou a bola em muitos momentos e foi lento na transição defesa-ataque. Levou um cartão amarelo no início da etapa final e foi substituído aos 15 minutos. NOTA: 4,5



JUNINHO - Implementou mais velocidade ao meio-campo e tentou algumas jogadas no ataque e quase virou o jogo no fim. NOTA: 6,5



CARLINHOS - Arriscou um chute de fora da área na etapa inicial, mas não levou perigo. Assim como Andrey, também não deu velocidade às jogadas e foi substituído. NOTA: 5,5



MARQUINHOS GABRIEL - Cobrou uma falta com perigo aos 42 minutos da etapa final e quase deu a vitória ao Cruzmaltino. NOTA: 6,0



GABRIEL PEC - Foi oportunista ao aproveitar a bola sobrada na área para fazer o primeiro gol do Cruzmaltino. No segundo tempo, a jogada se repetiu, e o meia marcou novamente em bom chute colocado. NOTA: 8,0



TALLES MAGNO - Se apresentou bem para o jogo, fez boas jogadas e teve uma grande chance aos 30 minutos, mas parou em Luiz Henrique. Não conseguiu manter o bom ritmo do primeiro tempo. NOTA: 7,0



LARANJEIRA - Brigou bastante na frente, mas sozinho, não teve grande efetividade. Teve uma boa chance de gol aos 36 minutos, mas chutou para fora. No segundo tempo, também assustou, mas não conseguiu marcar. NOTA: 6,5



TIAGO REIS - Teve grande chance aos 27 da etapa final, mas a bola tirou tinta da trave Luis Henrique. Não ofereceu mais perigo a Luiz Henrique. NOTA: 6,0



MARCELO CABO - Montou um meio-campo com peças que já haviam sido questionadas na temporada do rebaixamento, como Andrey e Carlinhos. Não conseguiu penetrar a retranca do Nova Iguaçu pelo meio, e as principais jogadas surgiram pela direita e por erros da defesa dos visitantes. As substituições acabaram não surtindo o efeito esperado e o Vasco não conseguiu criar grandes chances após levar o empate. NOTA: 5,5



NOVA IGUAÇU - Pelo lado dos visitantes, os destaques ficaram por conta de Yan e Rafael Carioca. O primeiro foi a principal válvula de escape da equipe do Nova Iguaçu e fez o cruzamento que acabou com o gol contra de Ricardo Graça. O segundo mostrou técnica ao marcar um lindo gol de fora da área. O setor defensivo sofreu com Talles e Gabriel Pec, que fizeram boa partida.