Leandro Castan precisa se acertar com o Vasco Divulgação

Publicado 14/03/2021 17:09

Um dos maiores salários do elenco, Leandro Castan segue com futuro indefinido no Vasco, mas Marcelo Cabo espera contar com ele. Enquanto negocia com a diretoria uma redução salarial, o zagueiro teve uma conversa com o treinador, que mostrou que pretende aproveitá-lo nesta temporada.

"Tive uma reunião muito boa com Castan. Vamos procurar contar com ele na continuidade da temporada. Ele vem de período de transição, está em processo de evolução. Hoje ele é atleta do Vasco e assim que estiver recuperado, vamos tentar contar, sim", avisou Cabo.



Em crise financeira com o rebaixamento, o Vasco busca uma alternativa. Castan, que não quer ficar parado, tem um dos maiores salários do elenco (acima dos R$ 300 mil) e não teve acerto com outros clubes que o procuraram. Além de aceitar reduzir seus vencimentos, o zagueiro também pode precisar abrir mão de parte da dívida que o clube tem com ele.