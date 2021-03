Leandro Castan Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:24

Rio - Após alguns dias de indefinição, parece que o futuro do zagueiro Leandro Castan será mesmo em São Januário. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador irá voltar a treinar com o elenco vascaíno nesta segunda-feira e a tendência é que ele continue no clube carioca.

O defensor, de 34 anos, tem mais dois anos de contrato com o Vasco. No entanto, o experiente defensor é um maiores salários do elenco cruzmaltino. Com o rebaixamento para a Série B e a queda nas receitas, a equipe de São Januário acabou tendo que se desfazer de alguns jogadores que tinham salário alto como: Pikachu, Fernando Miguel, Léo Gil e Gustavo Torres.

Publicidade

Leandro Castan também fazia parte dessa lista, porém, o zagueiro acabou tendo um tratamento especial. A conversa com o treinador Marcelo Cabo, que deseja a permanência do atleta também acabou pesando na provável continuidade do defensor.

Publicidade

"Tive uma reunião muito boa com o Castan. Vamos procurar contar com ele na continuidade da temporada. Ele vem de período de transição, está em processo de evolução. Hoje ele é atleta do Vasco e assim que estiver recuperado, vamos tentar contar com Castan, sim", afirmou.



Leandro Castan chegou ao Vasco em 2018. Ao todo, o defensor entrou em campo em 103 jogos com a camisa cruzmaltina e marcou duas vezes.