Leandro Castan está de volta e viajou com a delegação do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:45

Após um dia de indefinição por causa das medidas restritivas de combate à covid-19 em Minas Gerais, as partidas da Copa do Brasil que serão disputadas no estado nesta semana foram confirmadas, mas com alterações importantes. Entre elas, a estreia do Vasco contra a Caldense. Entretanto, para cumprir orientação do governo mineiro, o duelo foi antecipado para as 17h30 de quinta-feira (18), em Poços de Caldas.



Inicialmente marcado para as 21h30, o duelo sofreu a mudança no horário porque nesta quarta-feira Minas Gerais entrará na Onda Roxa, fase mais restrita de combate à pandemia de covid-19. Mas abriu a exceção, desde que a partida respeitasse a restrição de circulação de pessoas, que começa às 20h.

Mesmo diante da indefinição, o Vasco manteve a programação com o aval da CBF e viajou nesta terça-feira a Poços de Caldas, onde acontecerá o jogo. A delegação foi de ônibus, numa viagem de cerca de 8 horas, e contou com novidades. Leandro Castan, Cano e Léo Matos estão à disposição, assim como Zeca, que deve estrear.

Jogos suspensos ou adiados

Na manhã desta terça, o governo mineiro proibiu partidas entre clubes de outros estados, o que obrigou a federação paulista a cancelar Palmeiras x São Bento, que seria disputado em Belo Horizonte pelo Campeonato Paulista. Já os jogos Marília x Criciúma e Palmas x Avaí, pela Copa do Brasil, estão confirmados, mas não serão mais em Minas Gerais (o primeiro foi para Cariacica e o segundo ainda não tem local divulgado) e foram adiados para quinta.

Devido à Onda Roxa no estado, o Campeonato Mineiro e competições de outros esportes podem ser suspensos a partir de segunda-feira, após uma nova reunião. Entretanto, os jogos até o fim de semana estão garantidos.



