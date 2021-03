Paulinho Bóia Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:08

Rio - O Vasco não conseguiu chegar a um acordo salarial para a contratação do atacante Paulinho Bóia, do São Paulo. Os clubes já haviam se acertado por um empréstimo, mas o acerto entre o Cruzmaltino e o jogador acabou não acontecendo.

Publicidade

O empréstimo de Bóia seria parte de um acordo envolvendo a transferência do meia Benítez para o São Paulo. Como o Vasco liberou o atleta de forma antecipada, receberia o jogador como compensação.



"Fiquei sabendo do contato do Vasco, fiquei feliz pela procura, uma grande equipe, de história, todo jogador sonha em jogar em uma grande equipe como Vasco. Seria um privilégio defender o Vasco, mas meu projeto é defender o São Paulo. Estou voltando de lesão e quero ter continuidade no São Paulo, ser observado pelo Crespo. Vai demorar mais uns 15 ou 20 dias para estar 100% e ele vai poder me ver", disse Paulinho Bóia ao site "GE".

Publicidade

Sem Paulinho Bóia, o Vasco estuda se tentará outro jogador do São Paulo ou se pedirá uma compensação financeira pela saída de Benítez.