Publicado 18/03/2021 09:00

Minas Gerais - Em seu segundo desafio pelo Vasco, o treinador Marcelo Cabo já terá uma partida de contornos decisivos. Nesta quinta-feira, em Minas Gerais, o Cruzmaltino irá encara a Caldense, em jogo único e eliminatória pela primeira fase da Copa do Brasil.

O atual formato da competição por si só já faria com que a partida fosse extremamente complicada, porém, outros fatores contribuíram para dar uma cara ainda mais decisiva para jogo. Inicialmente, o duelo seria na parte da noite, porém, por conta das medidas restritivas adotadas pelo governo de Minas Gerais devido à pandemia, a partida acabou passando para às 17h30.

Além disso, o Vasco chegou a cidade mineira de ônibus na última terça-feira, algo pouco convencional para os dias de hoje. Marcelo Cabo não sabe se poderá contar com Leandro Castan e Germán Cano na partida. Os dois ainda se recuperam de problemas musculares que sofreram após a vitória sobre o Goiás, no último jogo do Brasileiro do ano passado.

O Cruzmaltino deverá ir para campo com: Lucão; Zeca, Ernando (Leandro Castan), Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Pec, Tiago Reis (Cano) e Talles. Um empate contra a Caldense é o suficiente para fazer o Vasco avançar de fase na competição.