Publicado 17/03/2021 18:12

Rio - Fora dos planos do Vasco para a temporada, o zagueiro Werley entrou na mira do Ceará. Segundo o site "Globo Esporte", o clube nordestino fez uma sondagem ao staff do jogador para saber os detalhes de uma possível transferência.

O defensor, que foi colocado em férias prolongadas pelo clube, ficou animado com o interesse do Vozão. Ele entende que seu ciclo no Gigante da Colina chegou ao fim e deseja buscar novos ares. Seu contrato com o Vasco vai até o fim de 2022.



Werley está no Vasco desde 2018 e já coleciona 77 jogos pelo Vasco. Além de não fazer parte dos planos de Marcelo Cabo, o zagueiro possui um dos salários mais altos do elenco, o que ajuda a impulsionar sua saída.