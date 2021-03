Em sua estreia como titular, Marquinhos Gabriel marcou o gol de falta no empate com a Caldense Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:32 | Atualizado 18/03/2021 20:00

Poços de Calda - Foi no sufoco, com emoção até o apito final, que o Vasco confirmou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com a Caldense em 1 a 1, nesta quinta-feira, no Ronaldão, com gols de Marquinhos Gabriel e Bruno Oliveira. Apesar da economia no placar e número de finalizações - seis ao longo do jogo -, o Cruzmaltino avançou e garantiu a premiação de R$ 675 mil e enfrentará o Tombense, também de Minas Gerais, na próxima fase.

A formação da nova espinha do Vasco abriu mão dos medalhões no interior de Minas Gerais. O capitão Leandro Castan por questões 'administrativas'. Dono do segundo maior salário na Colina, o zagueiro negocia uma readequação financeira no contrato em vigência para seguir no clube, mas, por ora, perdeu a posição e braçadeira para Ricardo Graça. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, Cano foi outro intocável que iniciou o jogo no banco e foi substituído por Tiago Reis.

Com a lacuna deixada por Martín Benítez, em vias de ser anunciado pelo São Paulo, Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, surge como opção no setor de criação. Com boa mobilidade e velocidade, se esforçou para se aproximar de Talles e Tiago. No quesito sorte, o reforço não tem do que se queixar. Da cobrança de falta desviada em David Lazari, o apoiador abriu o placar, aos 33 minutos.

Melhor, já havia chegada com perigo na bela finalização de Andrey e depois numa boa jogada individual de Bruno Gomes. Pouco depois, o mesmo volante vacilou, perdeu uma bola na entrada da área e contou com a eficiência de Lucão para defender a finalização de Amarildo.

Com a marcação encaixada, o Vasco sofreu poucos riscos no geral. Na lateral direita, Zeca, ex-Bahia, teve uma estreia tímida, mas não comprometeu. Com facilidade para jogar dos dois lados, pode ser uma peça útil com a evolução física e técnica.

No início do segundo tempo, Tiago Reis, de cabeça, quase aumentou a vantagem. Após a defesa à queima-roupa de Passarelli, Gabriel Pec perdeu uma chance clara no rebote. A pressão parou por aí. Ao diminuir o ritmo, o Cruzmaltino atraiu a Caldense. Atento, Marcelo Cabo tentou renovar o fôlego e o ânimo da equipe com a entrada de Léo Matos, Juninho, Vinícius e Cano. Mas na 22ª finalização, os donos da casa chegaram ao empate com Bruno Oliveira. Livre de marcação, o apoiador chutou no canto, sem chances para Lucão.

A vantagem, que era mínima, ficou no limite com o resultado parcial e aumentou a tensão no Ronaldão. Na base do chuverinho, a Caldense levou perigo e deu trabalho ao goleiro vascaíno. O drama do torcedor durou até o minuto final, com direito ao goleiro Passarelli na área na última tentativa da Caldense.

CALDENSE X VASCO





Local: Estádio Doutor Ronaldo Junqueira

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Gols: 1º tempo - Marquinhos Gabriel (33 minutos). 2º tempo - Bruno Oliveira (36 minutos)

Cartões amarelos: Zeca, Juninho e Léo Matos

Cartões vermelho: -

Público: Jogo com os portões fechados



Caldense: Passarelli, Danilo Belão, Jonathan, Guilherme Martins e Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, David Lazari (Dênis), Bruno Oliveira e Rafael Peixoto (Rincon); Amarildo (Denílson). Técnico: Marcus Paulo Grippi



Vasco: Lucão, Zeca (Léo Matos), Ernando, Ricardo Graça e MT (Leandro Castan); Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel (Juninho); Gabriel Pec (Vinícius), Talles Magno e Tiago Reis (Cano). Técnico: Marcelo Cabo