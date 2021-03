Vanderlei Lucas Uebel / Grêmio

Rio - Ventilado como um dos possíveis reforços do Vasco, o goleiro Vanderlei ainda não foi procurado oficialmente pelo clube carioca. De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o empresário do jogador, Carlos Eduardo Guimarães, não houve proposta do Cruzmaltino pelo atleta.

O agente fez questão de salientar que Vanderlei tem contrato com o Grêmio até o fim de 2021. O nome do jogador esteve envolvido em um suposto pacote de reforços que o Vasco estaria perto de anunciar. Além de Vanderlei, os atacantes Everaldo, Léo Jabá e Morato estariam próximos de fechar com o Cruzmaltino.



O goleiro Vanderlei, de 37 anos, é bastante experiente. Com passagens pelo Santos, ele chegou ao Grêmio na última temporada. Apesar de ter atuado bastante pelo Tricolor Gaúcho, no ano passado, o jogador não é unanimidade em Porto Alegre.