Promessa no Paraguai, Matías Galarza entra no radar de Marcelo Cabo após se destacar no sub-20 do Vasco

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:25

Rio - Matías Galarza, paraguaio, de 20 anos, foi uma das caras novas apresentadas pelo Vasco no início do Carioca. No entanto, o apoiador havia sumido de cena após Marcelo Cabo assumir o comando. Depois de três jogos, a promessa foi relacionada contra o Macaé e voltou ao radar do treinador com o golaço de fora da área marcado no fim do jogo, numa inesquecível noite de quarta-feira, na 'conexão' São Januário-Assunção.

"Foi o meu primeiro gol pelo profissional, estou feliz. Merecíamos, dominamos o jogo. Entrei com o pensamento de decidir o jogo, e assim foi. O clima sempre foi bom, o grupo é unido. A vitória vai nos ajudar na sequência do ano. A gente já merecia nos jogos anteriores. Minha família deve estar comemorando, quero dedicar o gol à minha mãe e ao meu pai. E também os meus colegas de Vasco", disse Galarza.



Revelado pelo Olímpia, do Paraguai, Galarza foi contratado em 2020 para jogar na base do Vasco. Com convocações para a seleção sub-20 de seu país, ele, a exemplo de Gabriel Pec, se destacou nas campanhas da última temporada, como no título da Copa do Brasil Sub-20, e tem sido avaliado com carinho e cautela pela comissão técnica.

"É promissor, mas precisamos ter calma. O gol de hoje ele costuma fazer nos treinos. É ambidestro, é jovem, precisamos de calma. O jogo estava 2 a 1, difícil, e eu coloquei ele pois tinha segurança do que apresentou nos treinamentos", destacou Marcelo Cabo.



Aos 19 anos, Matías Galarza fez história na Colina na estreia do Vasco no Carioca, contra a Portuguesa. Na ocasião, o paraguaio se tornou o estrangeiro mais jovem a atuar pelo clube no século 21.