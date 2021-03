Responsável por 24 dos 53 gols marcados pelo Vasco na temporada passada, Cano é peça-chave nos planos de Marcelo Cabo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:39

Rio - O torcedor, mesmo à distância, está com saudade de Germán Cano. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante ainda não fez sua estreia como titular na temporada 2021. Com foco na plena recuperação física do camisa 14, a comissão técnica estendeu a 'pré-temporada' do argentino, peça-chave no processo de reformulação focado na Série B do Campeonato Brasileiro. Em constante avaliação, Cano voltou a treinar com bola esta semana e tem chance de ser relacionado contra o Madureira, neste sábado, às 15h30, em Los Larios.

Inicialmente, a preparação visava a volta do atacante contra o Fluminense, terça, às 21h35, no Raulino de Oliveira. No entanto, o planejamento pode ser antecipado para que Cano ganhe um pouco mais de ritmo de olho no clássico. Afinal, sob o comando de Marcelo Cabo, o argentino jogou pouco mais de 15 minutos no empate com a Caldense, em 1 a 1, pela Copa do Brasil.

Após o susto contra o Macaé, Leandro Castan está à disposição, mas não tem vaga garantida entre os titulares. O zagueiro foi substituído após sofrer um corte próximo ao olho direito, mas já foi liberado para treinar com o restante do grupo. Poupados na quarta-feira, Ricardo Graça, MT e Bruno Gomes são outras peças ao dispor de Cabo. Em recuperação de uma lesão muscular, Ernando segue em tratamento intensivo.