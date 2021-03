Liberado pelo RB Bragantino, Morato desembarcou no Rio nesta sexta para realizar exames médicos pelo Vasco Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:42

Rio - A chegada de Léo Jabá, oficialmente apresentado nesta sexta-feira, não cessou a busca da diretoria para aumentar o poderio ofensivo do Vasco. E Morato é próximo reforço a ser anunciado. Liberado pelo Red Bull Bragantino, o atacante, de 28 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta para realizar exames médicos, como revelou o 'ge'. O contrato, por empréstimo, tem validade até dezembro.

Recuperado de um incômodo no púbis, Morato não deverá ter problema na reavaliação clínica. O próprio atacante revelou no decorrer da negociação com o Vasco que estava em tratamento. A contratação de Morato aumenta o leque de opções de Marcelo Cabo, que ainda não pôde contar com Cano desde o início em 2021. Na Colina, Morato terá a concorrência de Léo Jabá, Talles Magno, Gabriel Pec e Vinícius como alternativa de velocidade pelos lados.

Morato iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo, em Cotia. Sua primeira experiência como profissional foi no futebol coreano, em 2011. No ano seguinte, voltou ao Brasil e rodou por Ferroviária-SP, Mogi Mirim, Boa Esporte-MG, Cascavel, Ituano até regressar ao São Paulo, em 2017, numa passagem sem brilho. Ainda defendeu Sport e RB Bragantino antes do iminente acerto com o Vasco, com a marca de dois gols em 34 jogos em 2020.