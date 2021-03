Submetido a um trabalho especial de recondicionamento físico, Cano fará a estreia como titular na temporada 2021 Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

26/03/2021

Rio - Após muita expectativa do torcedor, Marcelo Cabo não prolongou o clima de suspense e confirmou no treino desta sexta-feira, no CT do Almirante, a estreia de Germán Cano como titular na temporada 2021 no confronto com o Madureira, neste sábado, às 15h30, em Los Larios. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante recebeu uma atenção especial da comissão técnica, com um programa individualizado de recondicionamento físico para alcançar o ápice da forma.

Em evolução, o camisa 14 antecipou o planejamento inicial e volta antes do clássico com o Fluminense, terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada da Taça Guanabara. Será o primeiro jogo de Cano como titular sob o comando de Marcelo Cabo. O atacante só havia sido utilizado no fim do jogo contra a Caldense, pela Copa do Brasil.

O Vasco ainda informou que a comissão técnica decidiu poupar mais quatro jogadores. Na última rodada, Ricardo Graça, MT e Bruno Gomes foram preservados. Dessa vez, o zagueiro Leandro Castan, o lateral-direito Léo Matos, o volante Andrey e o atacante Talles Magno ganharão um 'descanso'. MT, com edema ósseo na vértebra lombar L5, segue fora, assim como Ernando, em recuperação de uma lesão muscular.



Com isso, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes, Galarza (Caio Lopes ou Juninho), Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Cano.