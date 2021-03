Zeca Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/03/2021 22:28

Rio - A lateral esquerda foi um dos principais alvo de críticas por parte da torcida do Vasco na temporada passada. Em reformulação, o clube carioca contratou Zeca e, mesmo com pouco tempo, vem agradando o técnico Marcelo Cabo. Neste sábado, pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o jogador fez um golaço, mas lamentou o empate por 2 a 2 com o Madureira, no jogo realizado no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).



O gol aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Depois de Germán Cano ajeitar a bola, Zeca, que é destro, chutou muito forte de fora da área e acertou o ângulo, ampliando o placar para 2 a 0. Depois, o Vasco sofreu dois gols em cinco minutos, ambos de bola parada, e deixou escapar a vitória. Zeca, inclusive, deixou o gol em segundo plano e pediu atenção do elenco neste quesito.

"Somos um grupo e vínhamos conversando bastante sobre esses gols de bola parada. Sofremos com isso e estamos treinando bastante. O time estava bem, mas aconteceram essas infelicidades. É claro que eu poderia falar que estou feliz (por causa do gol), mas a gente queria ter ganhado o jogo. Vamos trabalhar bastante para não ficar tomando esses gols de bola parada. Nossa equipe buscou o gol até o final, não saímos com a vitória, mas somamos um ponto", avaliou Zeca.



Vale lembrar que, na partida passada, o Vasco venceu o Macaé também com golaço de fora da área do jovem Matias Galarza. Foi do paraguaio o primeiro gol do time cruzmaltino neste sábado, que chutou dentro da área após passe de Cayo Tenório.



O resultado deixa o Vasco com seis pontos na oitava colocação. O time volta a campo nesta terça-feira, às 21h35, no clássico diante do Fluminense, remarcado para a cidade de Volta Redonda (RJ), no estádio Raulino de Oliveira.