Publicado 28/03/2021 11:40

Rio - Um dos destaques do Vasco no começo da temporada, o zagueiro Miranda sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita e pediu para sair após a parada técnica do segundo tempo no empate por 2 a 2 com o Madureira. De acordo com o técnico Marcelo Cabo, o defensor já havia indicado as dores ainda no primeiro tempo.

"Miranda já tinha avisado com 15 ou 10 minutos do primeiro tempo. Miranda teve uma fisgada na coxa, mas não consigo precisar o que teve ainda pois ainda não conversei com os médicos. Perdemos três de uma leva só. E dois jogadores do meio (Bruno Gomes com náuseas e Marquinhos Gabriel com a perna pesada). Foi a hora que a gente desequilibrou e descontrolou um pouquinho. Aí teve o primeiro gol de falta e logo três minutos depois teve o gol de empate."

Miranda, que vinha se destacando no jogo aéreo e com bons passes longos, passará por exames neste domingo para saber se está liberado para o clássico contra o Fluminense, na próxima terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.