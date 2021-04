Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:22 | Atualizado 13/04/2021 17:29

Rio - Pouco antes de morrer, a influenciadora digital Emmily Miranda, 20 anos, postou uma série de vídeos mostrando a velocidade do carro, que chegou a 116 km/h. Em outro vídeo que circula nas redes, o motorista do carro é filmado dirigindo em alta velocidade, sem as mãos no volante. O acidente da última quinta-feira, 8, terminou com a morte de três jovens em Piratininga , Niterói, Região Metropolitana.