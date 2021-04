Acidente deixou três pessoas mortas e duas feridas em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:45 | Atualizado 12/04/2021 10:56

Polícia Civil vai indiciar pelo crime de triplo homicídio culposo (praticado sem a intenção, mas com culpa) o motorista do carro envolvido em um homenagem a eles na praia de Itacoatiara. Rio - Avai indiciar pelo crime de(praticado sem a intenção, mas com culpa) o motorista do carro envolvido em um acidente de trânsito em Niterói , na Região metropolitana do Rio, que terminou com a morte de três jovens, na última quinta-feira (8). No fim de semana familiares dos jovens mortos fizeram um ato ema eles na praia de Itacoatiara.

Segundo informações do delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), testemunhas contaram que o jovem que estava ao volante do veículo, Chevrolet Ônix, apresentava sinais de embriaguez e estava em alta velocidade. Em exame realizado, foi constatado hálito etílico e agitação psicomotora.

Publicidade

O rapaz, segue internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) no bairro Fonseca, em Niterói. A direção do hospital não divulgou seu estado de saúde. A polícia aguarda pela recuperação para que ele seja intimado à prestar esclarecimentos na delegacia.

A Polícia Civil está analisando imagens do circuito de segurança dos locais por onde os jovens passaram para entender o que ocasionou o acidente.

Publicidade

ENTENDA O CASO

Um acidente de trânsito, na noite de quinta-feira (8), deixou três mortos e dois feridos. Testemunhas contaram que o motorista perdeu a direção e capotou. Todos eram jovens com idades entre 17 e 20 anos.

Publicidade

Segundo informações, os amigos retornavam de um restaurante de comida japonesa e seguiam pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, quando houve o acidente. O carro capotou por diversas vezes e algumas vitimas foram arremessadas para fora.

Gabriel Palmiere Gonçalves, de 19 anos, Emily S. Miranda, 20 e a adolescente Roberta Miranda, de 17 anos, morreram na hora.

Publicidade

Dois jovens de 18 e 20 anos foram atendidos por paramédicos e levados em estado grave para o Hospital Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte da cidade.

BILHETE DA SORTE

Publicidade

Pouco depois do acidente, parente e amigos retornaram ao local para recolher os pertences das vítimas. Um bilhete da sorte, recebido por dos jovens, minutos antes do acidente, no restaurante em que estavam foi encontrado no local.

A imagem foi divulgada nas redes sociais. O bilhete, ainda manchado de sangue, trazia a seguinte mensagem 'Uma estrela está brilhando por você'