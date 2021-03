Poupado contra o Madureira, Leandro Castan volta à zaga ao lado de Ricardo Graça contra o Fluminense Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/03/2021 19:14

Rio - Com os reforços de Leandro Castan, Léo Matos e Andrey, o Vasco realizou, nesta segunda-feira, o último ensaio no CT do Almirante, na Cidade de Deus, antes do clássico com o Fluminense, nesta terça, às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Apesar da boa notícia, Marcelo Cabo não contava com a inesperada baixa de Talles Magno, que teve uma torção confirmada no joelho esquerdo. O atacante será submetido a uma artroscopia e não previsão de volta.

Outra baixa para o clássico será Marquinhos Gabriel. Destaque no início da temporada, o camisa 31 sentiu um incômodo na região adutora da coxa direita no empate com o Madureira, no sábado, e, por precaução, será poupado. Com a baixa, Galarza pode ser mantido no time.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Ernando está em fase final de transição e não foi relacionado. Com uma fratura no nariz, o atacante Vinícius completa a lista de baixas. A delegação vascaína embarcou para Volta Redonda na noite desta segunda-feira.

Oitavo colocado na Taça Guanabara, com seis pontos, o Vasco precisa vencer o clássico para se aproximar do G-4 e aumentar as chances de classificação para a semifinal. O Flamengo é o único grande na zona de classificação.

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Galarza e Carlinhos; Gabriel Pec e Cano.